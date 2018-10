Tijdens zijn rondreis in Australië heeft de Britse prins Harry ook tijd gemaakt voor de Invictus Games. Niet vreemd, want hij is de grondlegger van het internationaal sportevenement voor militairen die door of tijdens hun dienst gewond raakten. Harry kreeg er ook een opmerkelijk cadeautje en trok het meteen aan. De Invictus Games lopen nog tot en met 27 oktober.