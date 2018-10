Hans Rieder, de advocaat van scheidsrechter Bart Vertenten, vindt dat onderzoeksrechter Joris Raskin die het onderzoek naar de voetbalfraude voert, zijn werk niet objectief meer kan doen. Hij legde daarom zopas een verzoek tot wraking neer op de rechtbank in Tongeren. Dat vernam onze redactie. Een woordvoerder van het parket laat weten kennis te hebben genomen van de zaak.

Wat de argumenten zijn die Rieder gebruikt voor de wraking is nog niet bekend. Maar allicht vindt hij zijn argumenten in het feit dat Raskin tot begin dit jaar in de licentiecommissie van de Belgische voetbalbond KBVB heeft gezeten. Hierdoor had hij toegang tot vertrouwelijke financiële informatie over clubs én een zeg in het al dan niet toekennen van licenties.

Dat kan geïnterpreteerd worden als een vorm van belangenvermenging, zeker nu de KBVB zich gisteren burgerlijke partij heeft gesteld in de zaak en zich dus mogelijk ook tegen Vertenten zal keren. Vertenten is als scheidsrechter een werknemer van de Belgische Voetbalbond (KBVB).

Raskin kreeg te maken met de licentiedossiers van Moeskroen, Antwerp en White Star Woluwe. In laatstgenoemde waren onder meer makelaar Mogi Bayat en advocaat Laurent Denis betrokken. Beiden zijn op dit ogenblik aangehouden in de zaak ‘Propere Handen’.

Wat nu?

Er zijn nu twee opties. Ofwel doet Raskin binnen de 48 uur vrijwillig een stap opzij en laat hij zich vervangen door een andere onderzoeksrechter. Ofwel vecht hij de wraking aan. In dat geval moet het hof van beroep in Antwerpen zich over de zaak buigen, alle partijen horen en dan een beslissing nemen. Die procedure kan gemakkelijk 2 maand in beslag nemen. Ondertussen loopt het onderzoek onvermijdelijk vertraging op. De onderzoeksrechter kan zich ondertussen wel ook laten vervangen door een collega, maar die zal het dossier moeten instuderen.

