Guido Brepoels (ex-STVV) wordt de nieuwe coach van KRC Genk Ladies

Guido Brepoels wordt de nieuwe hoofdtrainer van KRC Genk Ladies. De 57-jarige Brepoels was jarenlang actief als hoofdcoach van de mannenploeg van de buren uit Sint-Truiden.

Guido Brepoels tekent bij KRC Genk Ladies een contract voor onbepaalde duur. “Met de aanstelling van Brepoels willen de KRC Genk Ladies hun ambities kracht bijzetten en verder groeien als professionele club in het vrouwenvoetbal”, klinkt het. Brepoels zal vanmiddag om 16u officieel worden voorgesteld in de Luminus Arena.

Het is voor Brepoels zijn eerste klus als coach bij een vrouwenteam. Met Sint-Truiden werd de Bilzenaar kampioen in tweede klasse (2009) en behaalde hij het daaropvolgende seizoen Play-off I in de Jupiler Pro League. Brepoels was naast STVV (2008-2011 en 2012-2013) ook eerder trainer bij MVV Maastricht, Bilzen, KSK Hasselt, KSK Tongeren, OHL, KVSK United, Dessel Sport, Waasland Beveren en Patro Eisden.

Genk Ladies staat na zes speeldagen in de Super League op de vierde plaats, met zes punten. Drie weken geleden nam het team afscheid van haar vorige T1, Patrick Slegers.