Giftige dampen in vliegtuigen blijven mysterie

Het onderzoek van de Belgische overheid naar giftige dampen in vliegtuigen is na één jaar eindelijk afgerond, maar niemand weet exact wat er gaande is. Dat cabinepersoneel en piloten ziek worden, is duidelijk. Maar van wat? De minister wil extra onderzoek en een registratiesysteem, de vakbond eist transparantie van de maatschappijen. Dat schrijft Het Laatste Nieuws maandag.

Cabinepersoneel klaagt regelmatig over misselijkheid, plaatselijke verlamming, dagenlange hoofdpijn en extreme vermoeidheid na ‘fume events’ aan boord. Soms ontstaat er dan een damp of rook, maar in veel gevallen is er enkel een vreemde geur merkbaar. De ex-personeelsleden van Brussels Airlines die getuigden, zijn ervan overtuigd dat hun symptomen veroorzaakt werden door giftige dampen van de motoren.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) gaf het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s - kortweg Fedris - de opdracht om na te gaan of het zogenaamde ‘Aërotoxisch Syndroom’ erkend kon worden als beroepsziekte. Binnen de wetenschappelijke raad van Fedris werden enkele experten toxicologie aangeduid om een literatuurstudie uit te voeren. De belangrijkste conclusie? Ze weten niet wat het personeel ziek maakt.

Incidenten melden

Fedris heeft het kabinet-De Block nu aangeraden om een registratiesysteem op poten te zetten. Zo zouden alle luchtvaartmaatschappijen op een uniforme manier melding moeten maken van incidenten met de luchttoevoer in hun vliegtuigen en zouden ze ook op dezelfde manier het personeel medisch moeten checken. Minister De Block belooft het voorstel van een registratiesysteem op tafel te leggen in Europa.

Bij de luchtvaartmaatschappijen staat men alvast niet te springen om alle incidenten met de luchttoevoer in hun vliegtuigen te delen in zo’n nieuw registratiesysteem. Tot op vandaag weigeren ze zelfs vlakaf het aantal incidenten dat ze jaarlijks noteren, publiek te maken.