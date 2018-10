Droomvakantie naar de zon eindigt voor de rechtbank: Belg (32) krijgt zware boete na agressie op het vliegtuig

Fawzi, een 32-jarige Belg, zal zich zijn vakantie naar Mauritius nog lang herinneren. Al is het niet op de manier die hij wellicht had gehoopt. Want na een incident op het vliegtuig heeft een rechter op het Afrikaanse eiland hem veroordeeld tot een zware geldboete.

Fawzi El Fehsi was op 3 oktober samen met zijn verloofde onderweg naar het eiland Mauritius. Daar zou het tweetal veertien dagen verblijven. Maar tijdens een volgepakte A380-vlucht EK 701 van Dubai naar het Afrikaanse eiland ging de man plots door het lint. De oorzaak? De passagier die voor hem zat, een Portugese man, had zijn stoeltje net iets te ver naar achter gekanteld.

“Hij schopte op mijn stoel en begon te schreeuwen. Zelfs toen ik de stoel terug naar voor plaatste. De Chief Purser - het hoofd van het boordpersoneel - moest zelfs komen ingrijpen”, klonk het achteraf bij de Portugese man. Een verhaal dat bevestigd wordt door de hoofdsteward. De Belg wou volgens hem niet kalmeren en zou zelfs agressief geworden zijn. Hij zou uiteindelijk aan de Portugees gevraagd hebben om van plaats te wisselen.

Vrij op borg

Een versie die Fawzi volledig tegenspreekt. “Mijn knie zat klem. Daardoor moest ik bepaalde bewegingen maken waardoor het misschien lijkt dat ik de passagier die voor me zat lastig heb gevallen”, zo klonk het in zijn verklaring tegenover de politie.

De Belg mocht het alvast op 4 oktober komen uitleggen voor een rechtbank in Mauritius, vlak nadat hij geland was. Daar mocht hij na het betalen van een borgsom van 126 euro beschikken. De man kreeg er twee aanklachten aan zijn broek : voor agressie tegen een medepassagier en het “niet opvolgen van wettelijk bevel gegeven door de gezagvoerder”. Afgelopen vrijdag gaf de rechter hem daarvoor een boete van in totaal duizend euro. Al die tijd verbleef hij met zijn verloofde in het verblijf Villas Caroline aan het kustplaatsje Flic En Flac. Volgens lokale media zal de man op 17 november terugkeren naar België.