Steven Defour viert comeback na negen maanden... met forfaitnederlaag: “Ik voelde me nochtans heel goed”

Steven Defour kwam afgelopen zaterdag voor het eerst in negen maanden in actie in de Premier League. Met Burnley ging Defour met 5-0 de boot in bij landskampioen Manchester City.

“Ik voelde me heel goed”, legde Defour uit op de website van de Clarets. “Fysiek ging het goed. Je weet van tevoren dat een verplaatsing naar City een moeilijke wedstrijd wordt. Je komt niet vaak aan de bal. Maar toch had ik een goed gevoel. Je moet ergens opnieuw in het ritme komen van de Premier League. Het was een goede test voor de komende weken.”

Defour erkende ook dat Burnley - vorig seizoen de revelatie met een zevende plaats, dit seizoen voorlopig dertiende - de punten niet op het veld van City moet sprokkelen. “We krijgen de komende weken andere kansen en dan moeten we klaar zijn. Wanneer Manchester City vol vertrouwen speelt, kan het blijven gaan. En zelfs op de bank zitten dan nog enkele grootse spelers. Vorig jaar waren ze te goed voor de tegenstand en ook dit jaar zijn ze heel goed.”

Defour werd een kwartier voor tijd door coach Sean Dyche “uit voorzorg” naar de kant gehaald. Bij City stond Vincent Kompany de hele wedstrijd tussen de lijnen. Kevin De Bruyne maakte op het uur zijn rentree na maandenlang blessureleed aan de knie.