Mascotte van KV Oostende net nu uit stadion gezet door scheidsrechter: “Dit was nooit mijn bedoeling”

“Manten en Kalle” zijn als mascottes steevast present tijdens de thuiswedstrijden van KV Oostende. Net nu er na het voetbalschandaal een oproep werd gedaan om de scheidsrechters met de nodige sereniteit te benaderen, werd één van de twee uit het stadion gezet wegens “een te aanvallende houding aannam”. Op Facebook biedt de man in kwestie nu zijn excuses aan.

Foto: Photo News

“Bij het begin van de rust liep ik (Kalle) richting Jordi Vanlerberghe waar scheidsrechter Verboomen dichtbij stond”, schrijft Marco Deconijnck, de mascotte in kwestie. “De scheids vond dat ik daarbij een te aanvallende houding aannam. Er waren gebaren richting de speler en dus NIET richting Dhr Verboomen specifiek.”

“Zijn reactie aan de ene kant is wel te begrijpen na de gebeurtenissen die de laatste weken plaatsvonden in het Belgische voetbal. Mascottes dienen om de sfeer op en rond het veld te verbeteren en om de toeschouwers te animeren. Wij hebben absoluut geen bedoelingen om de zware taak van de arbitrage te verstoren. Ondanks dit werden Manten en Kalle van het veld gestuurd. Ik (Kalle) werd uit het stadion gezet op vraag van de scheidsrechter. Bij deze wil ik mijn oprechte excuses aanbieden aan zowel de arbitrage als fans die zich hierdoor aangevallen voelen. Dit is nooit mijn bedoeling geweest.”

KV Oostende verloor met 0-4 van AA Gent.