Engelse oude bekende als scheidsrechter voor Club Brugge in Champions League

De Engelsman Michael Oliver is woensdagavond (om 18u55) de scheidsrechter van Club Brugge-Monaco, op de derde speeldag van de Champions League. Oliver zal in het Jan Breydelstadion worden bijgestaan door zijn landgenoten Stuart Burt en Simon Bennett.

De 33-jarige Oliver leidde op de vorige speeldag van het kampioenenbal de ontmoeting tussen Porto en Galatasaray (1-0). Eerder in zijn carrière floot de Engelsman al vier Europese duels van Belgische teams, waaronder twee wedstrijden van Club Brugge, telkens met FC Kopenhagen als tegenstander. In oktober 2014 leidde hij het 1-1 gelijkspel in Brugge in de groepsfase van de Europa League, in december 2016 had hij de leiding over de 0-2 zege van Kopenhagen in Brugge in de poulefase van de Champions League.

Oliver leidde ook al duels van Standard en Anderlecht. Standard won in augustus 2015 onder zijn leiding met 1-2 bij Panathinaikos in de derde voorronde van het kampioenenbal. Anderlecht triomfeerde in februari 2017, met Oliver als ref, met 2-0 tegen Zenit Sint-Petersburg in de 1/32e finales van de Europa League.

In september 2014 floot de Engelsman ook een duel van de Rode Duivels, de vriendschappelijke wedstrijd op Sclessin tegen Australië (2-0).

Na twee speeldagen in de Champions League tellen zowel Club Brugge als Monaco nog geen punten.