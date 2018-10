Barcelona-voorzitter maakt einde aan geruchten: “Terugkeer Neymar is niet aan de orde”

“Het is niet voorzien dat Neymar zal terugkeren naar Barcelona.” Die woorden liet Barcelona-voorzitter Josep Maria Bartomeu maandag optekenen in een gesprek met Catalunya Radio. “Er is geen enkel contact met de entourage van Neymar.” De Braziliaanse superster werd de voorbije maanden meermaals in verband gebracht met een terugkeer naar de Blaugrana.

“We houden er natuurlijk niet van als spelers hun vertrekclausule betalen en nadien vertrekken”, vervolgde Bartomeu, die even oprakelde dat Neymar vorige zomer, via PSG, de 222 miljoen euro ophoestte om Nou Camp te kunnen verlaten.

De Catalaanse pers berichtte de voorbije dagen hevig over een mogelijke terugkeer van Neymar naar de club, die hij tussen 2013 en 2017 al diende. De Madrileense pers van haar zijde suggereerde recent de uitdrukkelijke interesse van Real Madrid voor de Braziliaan.

Bartomeu ging nog verder en liet weten deze winter geen enkele nieuwe speler te verwachten. “Op dit moment zijn we niet met transferdossiers bezig”, aldus de Catalaanse president. “Pas als onze trainers aan de bel trekken, zullen we daarmee beginnen.”

Bartomeu herbevestigde ook zijn vertrouwen in coach Ernesto Valverde, die Barcelona vorig seizoen de dubbel titel-beker bezorgde, maar dankzij een clausule de club volgende zomer eenvoudig kan verlaten. “We hebben een contract voor dit seizoen en het volgende. We zijn dus gerust. De coach verricht uitstekend werk, we zijn heel blij met hem.”