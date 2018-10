Overgoten met frietvet en mayonaise, mes op de keel gezet en appartement vernield: “Ik dacht dat ik ging sterven”

Aalst - Frederik B. (36) uit Aalst riskeert vijf jaar cel voor de “totale vernedering” van zijn buurvrouw en ex-partner in mei van dit jaar. Het slachtoffer werd geslagen, overgoten met frietvet en mayonaise, met glas gesneden en kreeg een keukenmes op de keel.

Dat hij kampt met een zware alcoholverslaving, stak Frederik B. maandag niet onder stoelen of banken in de correctionele rechtbank van Dendermonde. Maar of dat zal volstaan als “excuus” voor wat hij op 14 mei van dit jaar zijn buurvrouw en ex-partner aandeed, valt te betwijfelen. “Ik dacht dat ik ging sterven”, getuigde de vrouw maandag in tranen tijdens het proces. “Ik ben die bewuste dag huilend en op mijn handen en voeten naar buiten gekropen, schreeuwend om hulp.” Frederik B., die in hetzelfde gebouw woonde als het slachtoffer, had na het overlijden van haar echtgenoot een relatie aangeknoopt met de weduwe. Volgens de vrouw was die op een paar intieme momenten na alleen maar vriendschappelijk.

Die bewuste dag was hij bij haar komen aankloppen om 50 euro te vragen. Toen hij die niet kreeg, sloegen de stoppen door. “Hij drong de woning binnen en goot twee liter frietvet en mayonaise over haar hoofd”, deed de advocaat van het slachtoffer het relaas. “Daarna begon hij haar te slaan en te schoppen.”

“De totale vernedering”

Openbaar aanklager Ilse Debbaut noemde de feiten hallucinant. “Frederik B. zette een keukenmes op haar keel en sneed met glasscherven in haar lichaam. Hij vertelde haar ook “dat ze dood moest”. Vervolgens koelde hij zijn woede op haar appartement en auto, die hij beiden volledig vernielde. De totale vernedering.”

Fredrik B. bekende de feiten maar gedeeltelijk. In de rechtbank hield hij vol dat de vernielingen door het slachtoffer zelf waren aangericht. Over het fysieke geweld en de vernederingen bleef hij vaag. “Ik kan me niet meer helder herinneren wat er die dag is gebeurd. Ik had veel te veel gedronken en we hadden ruzie.”

Een verhaal dat op weinig begrip kon rekenen bij de procureur. “Toch was u aanvankelijk helder genoeg om gedetailleerde verklaringen af te leggen waarin u de schuld in de schoenen van het slachtoffer schoof. Ik vraag vijf jaar celstraf waarvan een jaar met probatie-uitstel. Voorwaarde is dat de verdachte zich laat opnemen voor zijn verslaving.”

Vonnis volgende maand.