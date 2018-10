Zambia wil 2.000 wilde nijlpaarden doden in vijf jaar tijd

Zambia heeft een plan nieuw leven ingeblazen om tweeduizend nijlpaarden gecontroleerd te doden in de komende vijf jaar. Dat heeft de Zambiaanse minister van Toerisme Charles Banda maandag bekendgemaakt. Twee jaar geleden kwam het land al met een gelijkaardig voorstel, maar dat werd na protesten van dierenrechtenactivisten van tafel geveegd. Nu doet de regering een nieuwe poging.

In het wild kunnen nijlpaarden wel 45 jaar oud worden, maar minister Banda wil 2.000 van hen vroegtijdig van het leven beroven. Volgens hem is de nijlpaardenpopulatie te groot voor het wateroppervlak van de rivier Luangwa waar de meeste van de dieren leven. De nijlpaarden verplaatsen naar een andere locatie in het Zuid-Afrikaanse land is geen optie, want dat is te duur.

“Het South Luangwa National Park heeft een populatie van meer dan 13.000 nijlpaarden, maar het gebied is slechts geschikt voor 5000 exemplaren”, zei Banda, die wil benadrukken dat het ecosysteem bedreigd zou worden. “Het zou erg duur zijn om de nijlpaarden naar andere wateren te verplaatsen. Op dit moment is de enige optie die we hebben het doden van de nijlpaarden.”

Opnieuw

Het voorstel van de regering kon in juni 2016 op weinig bijval rekenen. De Britse liefdadigheidsinstelling Born Free boorde destijds meteen het voorstel in de grond. Zij zetten een campagne op tegen het doden van de dieren en omschreef het voorstel als “een ware trofeejacht”.

Ook nu reageert Born Free verbolgen. “Het Zambiaans departement van Nationale Parken en Wilde Dieren heeft stiekem hun beslissing van 2016 teruggedraaid. Zij promoten nu opnieuw het ruimen van de nijlpaarden bij jagers. Nochtans hebben zij geen enkel sterk, wetenschappelijk bewijs geleverd dat kan aantonen dat er een overpopulatie van nijlpaarden in de rivier is”, aldus de dierenrechtenorganisatie.

Zij hebben dan ook officieel een klacht ingediend bij president Edgar Chagwa Lungu, in de hoop dat hij persoonlijke tussenkomt om de “stroperij” meteen en permanent te stoppen. Wie hun oproep wil ondersteunen, kan dat met de informatie van hun website.