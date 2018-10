Voor Gianluigi Buffon was Thibaut Courtois niét de beste doelman van het WK: “Ik begrijp het niet”

Gianluigi Buffon is een levende legende waar naar geluisterd wordt. De 40-jarige doelman die momenteel bij PSG slechts sporadisch in doel mag staan heeft nu echter een serieuze prik uitgedeeld aan Thibaut Courtois. Volgens de Italiaan was de Belgische doelman niét de beste doelman van het afgelopen WK: “Ik begreep het niet.”