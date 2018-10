Inter bevestigt: “Radja Nainggolan staat enkele weken aan de kant”

Internazionale heeft maandag op haar website bevestigd dat Radja Nainggolan enkele weken aan de kant staat met een enkelblessure. Nainggolan moest zondag tijdens de Milanese derby tegen AC Milan (1-0 winst) na een halfuur geblesseerd vervangen worden.

De voormalige Rode Duivel (30 caps) onderging maandagochtend onderzoeken in het ziekenhuis van Rozzano en daaruit bleek de ernst van zijn blessure. “Nainggolan zal de komende weken verder onderzocht worden”, meldden de Nerazzurri.

De middenvelder maakte afgelopen zomer de overstap van AS Roma naar Inter Milaan. Tot dusver scoorde hij twee keer in negen officiële duels. Tussen half juli en half augustus was ‘Il Ninja’ ook al out met een spierblessure.