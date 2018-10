Leuvense zonnewagen behoudt ook na dag twee leiding in Carrera Solar Atacama in Chili

Leuven -

De Punch Two zonnewagen van het Punch Powertrain Solar Team, bestaande uit een groep ingenieursstudenten van de KU Leuven, behoudt ook na dag 2 de kopppositie in de Carrera Solar Atacama, een race voor zonnewagens in Chili over een afstand van 2.500 km van Santiago tot Arica in het noorden die de deelnemers door de hoogteverschillen in het Andesgebergte en passage door de Atacama woestijn confronteert met extreme omstandigheden.