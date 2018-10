Olie op het vuur na reactie van steenrijk koppel op proces Ivana Smit: “Alex Johnson is lafaard die misbruik maakte van een 18-jarige”

De advocaat van de familie van Ivana Smit (18) is niet te spreken over de reactie van de Amerikaanse Alex (44) en Luna (31) Johnson. Het rijk duo sprak dit weekend voor het eerst over de wilde noodlottige nacht, die voor het Nederlandse model eindigde met een val van de balkonrand van een Maleisisch appartement. Zij schreeuwen hun onschuld uit, maar daar wil advocaat Sankara Nair niets van weten. “Alex Johnson is een lafaard die gewoon misbruik heeft gemaakt van een 18-jarig meisje”, reageert de meester maandagochtend in de rechtszaal in Kuala Lumpur.

Persoonlijk waren de Johnsons niet aanwezig op de zeventiende zitdag. Van hen ontbreekt al maanden elk spoor. Enkele mails van hen raakten wel tot bij de Nederlandse krant Het Algemeen Dagblad, omdat ze op die manier “op hun eigen tempo hun verhaal konden doen”. Maar de statements die ze daarin maken, maakt geen indruk op de advocaat. Integendeel, de meester reageerde woedend maandagochtend in de rechtbank.

“Hij zegt dat het een ongeluk was en dat ze niet is vermoord, maar dat is aan de rechtbank om te bepalen. Niet aan deze man”, verklaarde Nair streng. De advocaat en de familie van Ivana Smit geloven de beweringen van het koppel niet: Ivana kon onmogelijk na een wilde nacht vol drank, drugs en seks zelf ongelukkig over de balkonrand zijn gesukkeld.

Omkoping!?

De tiener viel van de twintigste verdieping naar beneden in de vroege uurtjes van 7 december 2017, maar haar levenloze lichaam werd ’s middags ontdekt. Naar eigen zeggen sliepen de Smits op dat moment nog. Maar volgens de advocaat van de familie Smit had het steenrijke koppel op dat moment alle tijd om politiefunctionarissen om te kopen.

Luna en Alexander Smit. Foto: intsagram

Sterker nog: de politie was hen ook vanuit de gevangenis nog goed gezind. “Luna kon vanuit de politiecel bellen om bewijs op te laten ruimen. Ze hielden ze niet vast in Maleisië. Ze zagen Ivana’s dood niet als moord en lieten ze gaan’, aldus Nair. Volgens de advocaat kwam de Maleisische politie te snel tot de conclusie dat het ging om een noodlottig ongeluk. Een statement dat vorige maan ook bevestigd werd door een betrokken sergeant.

Confrontatie

Nair vindt het feit dat de Johnsons niet opdagen op het proces, maar wel van op afstand de zaak proberen te beïnvloeden verachtelijk. “Er is keer op keer gevraagd of hij wilde komen. Hij weigert. En nu gooit ie vanaf een veilige afstand met stenen. Waarom komt hij niet? Hij toont geen respect voor de rechtbank. Als hij een man is, komt hij uit zichzelf. Nee, hij verstopt zich, verstuurt versleutelde e-mails en zegt: probeer me maar te vinden.’’

De inhoud van de mails beschouwt de advocaat als verwaarloosbaar. “Hij zegt dat Ivana roekeloos was. Maar de Johnsons zijn een getrouwd stel en ze laten de wereld weten dat ze kinky seks met haar hadden. Waarom maak je misbruik van zo’n meisje? Ze was nog maar 18 jaar. Wat is er gebeurd met de huwelijksethiek. Ze hebben zelf een dochter, dan doe je zoiets toch niet? Wat je niet wil dat jou overkomt, doe je ook niet met een ander. Maar Alex Johnson toont geen enkel berouw.’’

De advocaat hoopt dat het koppel besluit om toch te komen getuigen. “Ik moest dit even kwijt, zodat de rechtbank inzicht krijgt in het verachtelijke karakter van deze man, een man die weigert te getuigen. Er is nog steeds tijd voor de Johnsons om naar Maleisië te komen om te getuigen. Het is een heel veilig land en er is geen risico dat ze gearresteerd worden.’’ Maar de hoop lijkt niet groot: Johnson gaf aan dat ze vanaf nu opnieuw lange tijd niets meer van zich zullen laten horen.