Achthonderdtal leerlingen spijbelt tegen hervorming Klein Seminarie: politie niet opgezet met protest

Roeselare - Het protest van een groep leerlingen uit het Klein Seminarie Roeselare tegen een schoolhervorming heeft maandagmiddag grotere proporties aangenomen dan voorzien. Zo kregen de manifestanten steun van leerlingen uit naburige scholen. De politie moest tussenbeide komen.

De leerlingen van het Klein Seminarie protesteren tegen de geplande schoolhervorming van de scholengroep Sint-Michiel in Roeselare. In de plannen voor de hervorming zou de economische richting uit de tweede en derde graad van het de school verdwijnen.

Het globale plan gaat voor een bredere eerste graad en de richtingen worden verdeeld over de scholen in de scholengemeenschap. Volgens leerkrachten en leerlingen betekent dat het einde van het Klein Seminarie. Daarom trok een groep leerlingen maandagochtend in het zwart gekleed de straat op. Met een tocht rond de school droegen ze hun richting symbolisch ten grave.

(lees verder onder de foto)

Foto: STEFAAN BEEL

Tussenkomst politie

Maar het bleef niet bij die ene optocht maandagochtend. Want hoewel leerkrachten nog een poging hadden gedaan om hen tegen te houden, trokken heel wat leerlingen rond de middag opnieuw de straat op. Deze keer vergezeld van leerlingen uit omliggende scholen. Zij werden via sociale media opgeroepen om ook hun stem te laten horen. In totaal ging het om zowat achthonderd manifestanten.

De betogende leerlingen werden ter hoogte van de botermarkt tegengehouden door de politie, die alvast niet kon lachen met de ongecontroleerde actie. Na ruim een uur keerden de leerlingen terug naar de school.

Komende dagen worden er nog verschillende protesten verwacht. Niet enkel vanuit de leerlingen, maar ook vanuit de verschillende leraarskorpsen. Een definitieve beslissing over de hervorming valt pas begin november.

