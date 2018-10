Mehdi Bayat (Charleroi) over arrestatie broer Mogi: “Moeilijke en ingewikkelde week”

Mehdi Bayat, algemeen directeur bij Charleroi, heeft zondagavond voor het eerst gereageerd op de aanhouding van zijn broer, spelersmakelaar Mogi Bayat. “Ik probeer een goede broer te zijn”, zei hij bij de RTBF.

“Ik ben moe”, vertelde de jongste van de broers-Bayat over de aanhouding van zijn oudere broer Mogi. “Ik heb er op familiaal vlak een moeilijke en ingewikkelde week opzitten. Maar ik ben nog steeds de baas van Charleroi en niet technisch werkloos. Ik neem mijn verantwoordelijkheden (bij de club, nvdr) op en probeer tegelijkertijd een goede broer, een goede oom en een goede schoonbroer te zijn.”

Spelersmakelaar Mogi Bayat werd op 10 oktober aangehouden en inmiddels in verdenking gesteld van criminele organisatie en het witwassen van geld. “Ik kan geen commentaar geven over hoe het nu met hem is. Het enige wat ik wil zeggen, is dat ik zo goed mogelijk mijn verantwoordelijkheden opneem.”

Charleroi steunt familie-Bayat

Aan steun voor de broers alvast geen gebrek in Charleroi. Trainer Felice Mazzu gaf na de wedstrijd aan dat hij de spelers gevraagd had te spelen voor de familie-Bayat. “Ik wil geen oordeel vellen over de situatie waarin de familie-Bayat nu verkeert, maar Mehdi Bayat maakt deel uit van mijn bestuur. Ik vind dat het vanuit menselijk oogpunt belangrijk is hen te steunen”, zei hij.

Een gebaar dat Mehdi Bayat wel wist te appreciëren. “De steun die ik gevoeld heb van de staf, van de spelers, van mijn familie - want Sporting Charleroi is een familie - heeft me veel kracht gegeven om verder te vechten.”