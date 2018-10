Spaanse sportkrant tipt Roberto Martinez als potentiële coach van Real Madrid (maar hij is geen eerste keuze)

Het gaat niet goed met Real Madrid. Een recente één op vijftien zorgt voor strak gespannen zenuwen, niet in het minst in de bestuurskamer. Bondscoach Roberto Martinez figureert volgens Marca op het lijstje potentiële opvolgers van huidig coach Julen Lopetegui.

Met deze week een wedstrijd voor de Champions League tegen Viktoria Pilzen maar vooral komend weekend de Clasico op het veld van Barcelona, staat er voor de huidige coach van Real Madrid heel veel op het spel. Een negatief resultaat tegen Barcelona zou voor de opvolger van Zinedine Zidane met bijna zekerheid het nekschot betekenen.

Marca speculeert

En dus wordt er bij huiskrant Marca al druk gespeculeerd over de naam van de eventuele opvolger. Volgens de Madrileense sportkrant is ex-speler Santiago Solari, huidig trainer van de B-kern, de topkandidaat om Lopetegui op te volgen. Maar Marca lost nog enkele andere namen. En dan komt de krant al snel terecht bij onder meer Roberto Martínez. Niet eens onbegrijpelijk aangezien de Spanjaard op het recente WK met de Rode Duivels hoge ogen gooide en onder anderen na de partij tegen Brazilië geroemd werd voor zijn tactische ingrepen.

Mocht het effectief tot een ontslag van Lopetegui komen, dan is het voor de KBVB bang afwachten of ze, na Thierry Henry aan Monaco en Chris Van Puyvelde aan China, op korte tijd niet opnieuw een lid van de technische staf kwijtspelen. En niet zomaar een lid.

Pikant detail: Lopetegui werd twee dagen voor de eerste wedstrijd van het WK in Rusland als nieuwe coach van Madrid voorgesteld terwijl hij met Spanje het WK voorbereidde. Het leidde tot Lopetegui’s ontslag, hij werd op het WK vervangen door Fernando Hierro.

Incident Sergio Ramos

Dat de zenuwen bij de Koninklijken strak gespannen staan, bleek uit een incident op training tussen kapitein Sergio Ramos en jeugdspeler Sergio Reguilon. Die was per ongeluk rakelings langs het aangezicht van Ramos gesprongen en dat kon de Spaanse international matig appreciëren. Tot twee keer toe trapte hij een bal loeihard in de richting van de verbouwereerde speler. Het incident werd achteraf op twitter afgesloten.

Aunque no os lo parezca, son situaciones bastante habituales, pero no es excusa, mi reacción no debió ser esa.

Nosotros siempre vamos a full, ¿verdad, Regui? ¡¡Al final victoria del equipo juntos @sergio_regui!!

Carpetazo y a por el partido de mañana.#HalaMadrid pic.twitter.com/PIFNFqV6mj — Sergio Ramos (@SergioRamos) October 22, 2018

Siempre con mi equipo y con mi capitán, a por la victoria mañana! https://t.co/Nddgmwd7ob — Sergio Reguilón (@sergio_regui) October 22, 2018