Spanje stuurt 55 migranten terug na massale bestorming van Noord-Afrikaanse exclave

Slechts 24 uur na de massale bestorming van de Noord-Afrikaanse Spaanse exclave Melilla door honderden migranten heeft Spanje 55 Afrikanen naar Marokko teruggestuurd. De terugkeer van de migranten gebeurde maandag in het kader van een bilateraal akkoord tussen Spanje en Marokko, deelde de vertegenwoordiging van de Madrileense regering in Melilla mee.

Bij gewelddadige bestorming van Mellila was zondag een migrant door een hartstilstand overleden. Meer dan 300 Afrikanen -vooral jonge mannen uit landen ten zuiden van de Sahara- hadden volgens officiële bronnen vanuit Marokko geprobeerd om over de zes meter hoge grensafsluiting te geraken. Van hen slaagden er 209 in om EU-gebied te bereiken, klinkt het maandag. Intussen hebben er 140 een asielaanvraag ingediend. Negentien migranten die bij de bestorming gewond raakten, worden in het ziekenhuis behandeld. Twaalf Marokkaanse militairen werden tijdens de overrompeling door migranten gewond, toen ze hen trachtten tegen te houden. Enkelen onder hen zijn er erg aan toe.

Pas zaterdag had de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken Fernando Grande-Marlaska in Madrid zijn Marokkaanse ambtgenoot Abdelouafi Laftit ontvangen om “voornamelijk over de migratiedruk” te spreken. Spanje en de EU willen de samenwerking met Marokko verbeteren om -wat Binnenlandse Zaken in Madrid benadukt- “een legale en ordelijke immigratie” te bereiken. Madrid en Marokko streven naar een “samenwerking op ooghoogte”.

De Spaanse exclaves in Noord-Afrika -Ceuta aan de Straat van Gibraltar en het 250 kilometer verder oostelijk gelegen Melilla- worden door Marokko geclaimd. In de omgeving van beide gebieden wachten tienduizenden Afrikanen overwegend uit landen ten zuiden van de Sahara op een gelegenheid om op EU-grondgebied te geraken.