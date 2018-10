Advocaat van FC Barcelona moet mee einde maken aan macht makelaars in Belgische voetbal

Brussel - Sportadvocaat Wouter Lambrecht is het derde lid van het onafhankelijk expertenpanel van de Pro League, dat zich over de rol van de spelersmakelaars en tussenpersonen in het Belgisch voetbal moet buigen. Dat maakte de Pro League maandag bekend.

De 32-jarige Lambrecht behaalde een master in de rechten aan de UGent en een Masters of Law (LL.M.) in het internationaal sportrecht aan ISDE Madrid. Sinds oktober is de Gentenaar advocaat van de Spaanse topvoetbalclub FC Barcelona. Tussen 2011 en 2017 was Lambrecht algemeen raadgever voor de Federatie van Europese Clubs (ECA). Hij is benoemd als rechter bij de FIFA Dispute Resolution Chamber en is daarnaast ook bemiddelaar bij het TAS (Tribunal Arbitral du Sport) in Lausanne.

Vorige week maakte Pro League-voorzitter Marc Coucke al bekend dat het onafhankelijk expertenpanel zal voorgezeten worden door minister van Staat Melchior Wathelet. De voormalige vicepremier zal zich samen met Lambrecht en Pro League-CEO Pierre François buigen over de problematiek rond spelersmakelaars.

“Ze willen zo snel als mogelijk een eerste reeks aanbevelingen formuleren”, klinkt het nog. In eerste instantie moet daar een interne en afdwingbare code voor de 24 profclubs uit voortvloeien.