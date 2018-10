‘Schrik van de flikken’ slaat vier cipiers arbeidsongeschikt. “Maar de mooiste dag van mijn leven moet nog komen”

Mechelaar Abdelali El Oualkadi (30) staat al jaren bekend als de ‘schrik van de flikken’. Maar sinds zondagmiddag heeft hij er een vijand bij: de cipiers. Vier stuks sloeg de kickbokser gisteren in mekaar in de gevangenis van Mechelen. Zijn record blijft voorlopig staan op acht agenten, waarvan er eentje meer dan een maand arbeidsongeschikt was. “Maar de mooiste dag van mijn leven moet nog komen. De dag dat ik een van de flikken zijn kop eraf zal snijden.”