Juventus mist sleutelspeler Mario Mandzukic in Champions League-duel met Manchester United

Juventus zal dinsdag tijdens het toptreffen op de derde speeldag van de Champions League, op bezoek bij Manchester United, niet kunnen rekenen op aanvaller Mario Mandzukic. De Kroaat liep maandag op training een blessure op aan de linkerenkel. Juventus gaf geen verdere details omtrent zijn onbeschikbaarheid.

Cristiano Ronaldo is er tegen zijn ex-ploeg wel opnieuw bij bij de Bianconeri. De Portugees kreeg rood in het openingsduel bij Valencia en werd vervolgens één speeldag geschorst. Ronaldo verdedigde de kleuren van Manchester United tussen 2003 en 2009. Man Utd-coach José Mourinho was Ronaldo’s coach bij Real Madrid tussen 2010 en 2013.

Juventus staat na twee speeldagen aan de leiding in groep H, met het maximum van zes punten. Manchester United volgt als tweede op twee eenheden. In de andere wedstrijd van de groep ontvangt het nog puntenloze Young Boys Valencia (1 pt).