Ajax houdt goudhaantje Kasper Dolberg langer aan boord

Kasper Dolberg heeft zijn contract bij Ajax met een extra jaar verlengd. Dat maakten de Amsterdammers maandag bekend. De overeenkomst van de Deense spits loopt nu door tot en met 30 juni 2022. Zijn oude contract liep af op 30 juni 2021.

Dolberg kwam in 2015 op zeventienjarige leeftijd over van het Deense Silkeborg IF. De nu 21-jarige spits maakte op 26 juli 2016 zijn debuut in het eerste elftal tijdens de wedstrijd Ajax-PAOK Saloniki (1-1). Tot nu toe speelde hij 85 wedstrijden in het eerste elftal van Ajax en scoorde hij 36 keer. “We spraken al een tijdje over een nieuw contract en ik ben blij dat het rond is”, vertelt Dolberg in een persbericht van de Amsterdamse club. “Ik ben heel erg gelukkig bij Ajax.”

Dolberg kampte het afgelopen jaar lange tijd met blessures, maar hij is weer fit en lijkt steeds beter in vorm te komen. Afgelopen zaterdag was hij nog trefzeker tegen Heerenveen (0-4). Hij maakte het laatste doelpunt, zijn derde competitiegoal van dit seizoen. “Ik heb het idee dat ik op de weg terug ben. Wat ik de laatste weken weer heb laten zien, moet ik nu doorzetten.” Ajax speelt dinsdag in de Champions League in Amsterdam tegen Benfica.