Mee in één minuut: bom onder voetbalschandaal, felle kritiek op Manneken Pis en sneeuw op komst?

In Vilvoorde heeft SP.A-burgemeester Hans Bonte vannacht een klassieke tripartite op de been gebracht: hij ruilt N-VA dus in voor CD&V. Opvallend: voor zijn eigen kartelpartner Groen was er geen schepenmandaat voorzien. Die partij zegt het vertrouwen in Bonte daarom nu op, en kiest voor de oppositie.