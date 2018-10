Politieke situatie in Vilvoorde zit muurvast: Groen, Open VLD en N-VA willen niet meer praten met Hans Bonte

Vilvoorde - Het zit er bovenarms op in Vilvoorde. Nadat Groen boos uit de nieuwe coalitie stapte omdat ze geen schepenambt krijgen, beschuldigen nu ook coalitiepartners Open VLD, Groen en N-VA burgemeester Hans Bonte (SP.A) van “woordbreuk”. Ze lassen een onderhandelingspauze in tot 11 november. Voorlopig zit de stad dus zonder nieuwe meerderheid.

“De brutaliteit en de woordbreuk van Hans Bonte: het is niet onze manier van politiek bedrijven. Vilvoorde verdient beter”, zo klinkt het in een gemeenschappelijke mededeling van de Vilvoordse afdelingen van Open VLD, Groen en N-VA. De drie partijen hadden maandag met elkaar contact en waren naar eigen zeggen geschrokken van de ontwikkelingen van de voorbije 48 uur. “We betreuren dat de huidige burgemeester zijn partijbelangen boven de belangen van Vilvoorde plaatst.”

De Vilvoordse burgemeester Hans Bonte (SP.A), die de verkiezingen in zijn stad afgetekend won, nam nochtans zijn tijd voor de bestuursonderhandelingen. Na een uitgebreide consultatieronde bereikten SP.A-Groen, Open VLD en CD&V zondagnacht een akkoord over de beleidslijnen voor de komende zes jaar. Opvallend: daarin was er geen schepenzetel voor coalitiepartner Groen. Volgens Groen-voorzitter Meyrem Almaci een “weinig collegiale” beslissing. De partij maakte maandagochtend dan ook bekend dat ze haar vertrouwen in Bonte opzegde en voor de oppositiebanken koos.

Geen meerderheid meer voor Hans Bonte

Nu blijken dus ook Open VLD en N-VA zich niet te kunnen vinden in de gang van zaken. “Het overleg vandaag heeft een belangrijke conclusie opgeleverd. De drie partijen lassen een onderhandelingspauze in tot 11 november. Dat betekent dat er geen meerderheid tot stand kan komen, want CD&V en SP.A hebben slechts 15 op 35 zetels. De ambitie van Open VLD, Groen en N-VA is niet om de situatie moeilijker te maken, wel om een stabiel en eerlijk bestuur op de been te brengen”, luidt het nog bij de partijen.

Vakantie zal deugd doen

Hans Bonte heeft op zijn beurt gereageerd op het feit dat Open VLD het bestuursakkoord on hold zet in Vilvoorde. Met een paar flinke sneren aan het adres van Open VLD’er Jo De Ro.

“Een mens krijgt heimwee naar de tijd dat een blauwe handtekening iets waard was. De herfstvakantie kan collega De Ro deugd doen”, begint Bonte z’n persbericht. De sp.a-burgemeester wijst erop dat het bestuursakkoord werd ondertekend door hemzelf, Johan Serkeyn voor SP.A, Jo De Ro en Geert Bruynseels voor Open VLD en Peter van Kemseke en Jan Piqueur voor CD&V.

“Vilvoorde is en blijft een moeilijke stad. Ook op politiek vlak. Vijftien uur na de ondertekening van een ambitieus bestuursakkoord werkt de heer De Ro opnieuw samen met de N-VA waarmee Open VLD voor de verkiezingen een voorakkoord had gesloten”, aldus Bonte.

Werk maken van beleidsplan

Hans Bonte zegt ook dat hij "zo snel mogelijk werk wil maken van het beleidsplan voor Vilvoorde".

Bonte, de huidige burgemeester van Vilvoorde, verwijst in zijn reactie naar het Vilvoordse beleidsplan voor de komende legislatuur, dat sp.a, Open Vld en CD&V afgelopen nacht hebben ondertekend. Hij hoopt dat daar “zo snel mogelijk werk van gemaakt wordt”, zegt hij.

De SP.A'er reageert daarmee op de mededeling van Open Vld, Groen en N-VA. Die willen de onderhandelingen om een nieuwe meerderheid op de been te brengen stilleggen tot 11 november, als protest tegen "de brutaliteit en de woordbreuk van Bonte" tegenover Groen. Die partij koos voor de oppositie, nadat Bonte zijn groene kartelpartners afgelopen nacht geen schepenmandaat wou geven in het nieuwe college.

Een coalitie van sp.a, Open Vld en CD&V heeft in Vilvoorde een meerderheid van 23 op 35 zetels. Het alternatief met Open Vld, CD&V, N-VA en Groen telt er 20.