Vlaanderen komt straks je kachel controleren. Moet de oude stoof nu weg, hoeveel kost een nieuwe en hoe kan je ‘proper’ stoken?

Houtkachels, pelletkachels en open haarden moeten tegen 2030 de helft minder schadelijke stoffen uitstoten. Oude toestellen moeten eruit.

Dat staat in de ‘Green Deal’die de Vlaamse overheid, de sector en milieuverenigingen hebben ondertekend. Wat is die Green Deal juist en moet je straks je kachel of open haard uitbreken? Experts antwoorden.