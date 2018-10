Arsenal is gewaarschuwd: Leicester-spits Jamie Vardy is de reuzendoder der reuzendoders in Engeland

Arsenal en Leicester City sluiten maandagavond de negende speeldag in de Premier League af met een wedstrijd in het Emirates Stadium. Vorig seizoen eindigde die partij op 4-3. Of er ook deze keer veel gescoord zal worden, valt nog af te wachten. Maar bij de Gunners kijken ze alvast best uit voor Jamie Vardy.

Arsenal bekleedt momenteel de vijfde plaats in de Premier League met 18 punten. De Gunners kunnen bij winst naar een gedeelde derde plek springen, met gelijke punten met Chelsea en Tottenham. Arsenal scoorde tot nu toe 19 keer, maar kreeg ook al 10 doelpunten tegen. Tegenstander Leicester is voorlopig elfde met 12 punten en een doelsaldo van +2 (14-12).

Vorig seizoen verzorgden beide teams de show in het Emirates Stadium. Op de eerste speeldag haalden de Gunners het na een doldwaze wedstrijd met 4-3. De Foxes kwamen in Londen nochtans 1-2 en 2-3 voor, maar Aaron Ramsey en Olivier Giroud bezorgden Arsenal in extremis de drie punten.

Jamie Vardy scoorde die dag twee keer voor Leicester en zit nu al aan zes doelpunten in zeven wedstrijden tegen Arsenal. En dat is geen toeval. De 31-jarige spits heeft een patent op doelpunten in wedstrijden tegen de topclubs in de Premier League. Hij is dan ook een echte reuzendoder. Zo bewijzen de volgende cijfers van doelpunten tegen de ‘Grote Zes’:

Liverpool: 8 matchen - 7 goals

Arsenal: 7 matchen - 6 goals

Man City: 10 matchen - 5 goals

Man United: 9 matchen - 5 goals

Tottenham: 10 matchen - 4 goals

Chelsea: 9 matchen - 3 goals

Die eerste vier topclubs zijn overigens de clubs tegen wie Vardy al het meeste scoorde in de Premier League. Tottenham deelt de vijfde plaats met West Bromwich, Everton en Sunderland. Chelsea is gedeeld zesde met onder andere Newcastle, Bournemouth en Burnley. De club waartegen Vardy het de voorbije jaren het moeilijkste had, is Hull City. Daartegen kon hij in vier optredens geen enkele keer de netten doen trillen.

Het moet wel gezegd worden: van de 53 duels tegen de ‘Grote Zes’ kon Vardy er met Leicester wel slechts tien winnen. Tien keer pakte de Engelsman een punt, 33 keer trok hij aan het kortste eind.