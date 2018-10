Verdachte moord op ACV-bediende in Diest wellicht geïnterneerd

Leuven / Diest - Het parket van Leuven vordert de internering van de verdachte van de moord op een loketmedewerkster van het ACV in de vakbondskantoren in Diest vorige zomer. Het onderzoek is afgerond en volgens de verslagen van de deskundigen is Sebastian H. (37) ontoerekeningsvatbaar.

De raadkamer in Leuven beslist morgen/dinsdag over het lot van de vermoedelijke dader: internering of verschijning voor het hof van assisen van Vlaams-Brabant.

In het ACV-dienstenkantoor in Diest werd de 38-jarige Sara Van Passel op 21 augustus 2017 in koelen bloede neergeschoten door een klant. De schutter kende de loketmedewerkster niet persoonlijk. Het slachtoffer was lukraak gekozen en overleed ter plaatse. De dader nam de vlucht, maar gaf zich later die dag aan bij de politie.

Sebastian H., een man van Poolse nationaliteit, handelde uit wrok omdat de vakbond hem onvoldoende zou gesteund hebben na een arbeidsongeval.

De verdachte werd in verdenking gesteld voor moord. Na een uitgebreid persoonlijkheidsonderzoek werd de zaak vorige week verwezen naar de raadkamer. Die buigt zich morgen/dinsdag over de vraag van het parket om Sebastian H. te interneren. Uit de verslagen van de deskundigen zou blijken dat hij ontoerekeningsvatbaar is. Als de raadkamer die stelling volgt, wordt het dossier strafrechtelijk afgesloten. De burgerlijke belangen worden dan later apart behandeld.

Er zijn drie burgerlijke partijen: de nabestaanden van het slachtoffer, het ACV als haar werkgever en twee andere loketbedienden. Die zitten niet op dezelfde golflengte. De familie van Sara Van Passel dringt aan op een proces.