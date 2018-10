Gerecht krijgt twintigtal reacties na sms-bom in onderzoek hoevemoord Elen

Dilsen-Stokkem - Het Limburgse parket heeft een twintigtal reacties gekregen na de sms-bom in het onderzoek naar de hoevemoord in Elen (Dilsen-Stokkem). Dat maakte Jeroen Swijsen van het Limburgse parket maandag bekend. Het onderzoek naar de moord op de 61-jarige Gerty Vanhoef in Elen zit muurvast. “Bij de twintigtal reacties zitten enkele interessante tips, die zeker verder onderzocht zullen worden”, aldus persmagistraat Swijsen.

Afgelopen zaterdag kregen zevenduizend mensen een sms van de federale gerechtelijke politie en het parket van Limburg in de hoop een doorbraak te realiseren in het onderzoek naar de gewelddadige dood van Gerty Vanhoef op 28 augustus 2018. Het ging om zevenduizend personen die de dag van de feiten tussen 18.10 uur en 18.45 uur onder de bewuste gsm-mast gecapteerd werden. Mogelijk hebben zij verdachte handelingen of figuren gezien, die een aanwijzing kunnen zijn om de zaak op te helderen.

Het komt niet vaak voor dat het gerecht een dergelijke sms-bom lanceert. In september was er al eerder een klassieke getuigenoproep de wereld ingestuurd, maar die leverde weinig bruikbaars op.

Op 28 augustus brak er een hevige brand uit in de historische Damiaanhoeve in Elen. In een mum van tijd stond het gebouw in lichterlaaie. De man van Gerty Vanhoef kwam thuis en haalde zijn echtgenote nog uit de brandende woning. Voor de vrouw kon echter geen hulp meer baten. Uit het gerechtelijk onderzoek bleek dat de vrouw eerst door middel van geweld om het leven was gebracht. Haar lichaam vertoonde meerdere steekletsels, die door een scherp voorwerp waren toegebracht. In het onderzoek zijn er nog geen verdachten in beeld gekomen.