Poolse ambassade in Den Haag opgeschrikt door indringer: politie probeert situatie te bedaren

In de Poolse ambassade in Den Haag is maandagmiddag een man binnengedrongen. Duidelijk verward zou die zich, zo meldt De Telegraaf, overgoten hebben met benzine. Een onderhandelaar probeert de man te kalmeren.

Brandweer en politie zijn massaal aanwezig in de Alexanderstraat in Den Haag, daar drong vanmiddag een verwarde man de Poolse ambassade binnen. Volgens De Telegraaf heeft die zichzelf overgoten met benzine, andere bronnen spreken van een geur die erop zou wijzen dat er iets brandbaars aanwezig is in het gebouw.

Het personeel van de ambassade is in veiligheid buiten het gebouw. Een woordvoerder van de politie meldde al dat de man “een gevaar is voor zichzelf, maar niet voor anderen.” Een onderhandelaar van de politie probeert hem nu weer te kalmeren.