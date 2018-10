Politie New York mag bodycams niet meer gebruiken na incident

Een agent van de New Yorkse politie NYPD merkte zaterdag voor zijn dienst dat zijn bodycam begon te smeulen. Prompt mogen alle toestellen van dat type niet meer worden gebruikt.

De agent haalde het toestel van zijn lichaam voor het explodeerde. De NYPD roept nu bijna 3.000 gelijkaardige bodycams van het type Vievu LE-5 terug. Voor ze weer gebruikt mogen worden, wil men eerst weten wat er aan de hand is met de batterijen en of er zich nog gelijkaardige incidenten kunnen voordoen.

In totaal zijn 15.500 agenten van de NYPD voorzien van een bodycam die het werk van de agenten filmt. De beelden kunnen in geval van discussies of zware incidenten als bewijs dienen.

Ook bij ons gebruiken veel grote korpsen bodycams. Maar niet van het type dat in New York begon te smeulen.