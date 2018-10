Amper drie clubs zijn nog foutloos en de strafste bevindt zich net over de grens (al is ook Racing Genk sterk bezig)

Na een internationale break was het weer voetballen geblazen op clubniveau het voorbije weekend. En daarbij vielen slachtoffers. Zo is Juventus niet langer foutloos in de Serie A na een gelijkspel tegen Genoa. Daardoor blijven er nog drie over: PSG, PSV en PAOK Saloniki.

In de Jupiler Pro League gaat Racing Genk aan kop met een straffe 29 op 33. De Limburgers wonnen negen van hun elf competitiewedstrijden en speelden twee keer gelijk. Daarbij scoorden de troepen van Philippe Clement 33 doelpunten, goed voor gemiddeld drie goals per wedstrijd dus. In Europa doen slechts vier teams die sterk bezig zijn (lees: minstens 2,5 punten per match pakten) beter.

De nummer één op dat vlak is PSV. De club uit Eindhoven liet dit seizoen nog geen enkel punt vallen in de Eredivisie. PSV leidt dan ook de stand met een perfecte 27 op 27. Ajax doen z’n best maar volgt als tweede al op vijf punten, Feyenoord als derde al op zeven punten. Opmerkelijk is dat PSV al 36 keer scoorde, vier keer per wedstrijd dus, en amper drie goals tegen kreeg. Goed voor een doelsaldo van +33.

Daarmee doen de Eindhovenaren zelfs beter dan het in de Ligue 1 ongenaakbare PSG. De Parijzenaars zetten een perfecte 30 op 30 neer na tien speeldagen, maar hebben een doelsaldo van “amper” +31 (37-6). De club van Kylian Mbappé en Neymar zit aan 3,7 goals per wedstrijd.

PAOK won vorig seizoen de Griekse beker. Foto: Photo News

Doen nog beter dan Genk op dit vlak: Young Boys Bern en Borusia Dortmund met 3,4 goals per match. Club Brugge komt in de buurt van de Limburgers met 2,7 goals per match (29 doelpunten in 11 wedstrijden). Net als Manchester City met 2,9 en Ajax met 2,8 goals per match.

Komt niet in de buurt: PAOK Saloniki. De Griekse club van onder andere Genk-huurling Niko Karelis en de Marokkaanse Belg Omar El Kaddouri scoorde tot nu toe amper twaalf doelpunten in zeven wedstrijden. PAOK gaat echter aan kop in de Griekse Super League met een perfecte 21 op 21 en is daarmee de derde, verrassende nog foutloze club in Europa.