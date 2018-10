‘Droogte’ van Lukaku wordt item in Engeland: “Weet ook niet waarom het zoveel makkelijker gaat bij de Rode Duivels”

Romelu Lukaku heeft nog maar vier keer gescoord in elf wedstrijden voor Manchester United, en dat begint een gespreksonderwerp te worden in Engeland. Voor de topper in de Champions League tegen Juventus zocht de Belgische spits verklaringen. “Ik denk dat het samenspel met de rest van de ploeg hier nog beter kan”, zei hij.

Lukaku scoort aan de lopende band bij de Belgische nationale ploeg, maar dit seizoen is hij maar bescheiden gestart bij Manchester United. Vier goals uit elf wedstrijden: de doelpuntenmachine van bij de Rode Duivels is hij er sinds de zomer nog niet geweest.

“Ik weet ook niet hoe dat komt”, vertelde Big Rom op de persconferentie voor de clash met Juventus. “Maar ik speel al tien jaar voor de Rode Duivels, van toen ik zestien jaar was. Mijn ploegmaats kennen me daar heel goed. Ik denk dat het samenspel met de rest van de ploeg hier nog veel beter kan worden. Dat is iets waar we aan werken. De spelers moeten me leren kennen en weten hoe ik beweeg. Als die klik komt, denk ik dat ik hier evenveel zal scoren als bij de Rode Duivels.”

Manchester United staat na twee wedstrijden tweede in groep H van de Champions League, op twee punten van groepsleider Juventus. Dinsdagavond om 21 uur kijken de twee elkaar in de ogen op Old Trafford.