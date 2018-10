De advocaat die “Operatie Propere Handen” op stelten zet

Het onderzoek naar fraude in het voetbalmilieu ligt wellicht twee weken stil, omdat strafpleiter Hans Rieder een verzoek heeft ingediend om de onderzoeksrechter van ‘Operatie Propere Handen’ te wraken. Het is niet de eerste keer dat Rieder een rechter verwijt oneerlijk te zijn. Wie is Hans Rieder (62)? Een nobele beschermheer van de rechtsstaat, zoals hij zichzelf ziet? Of een geldpleiter, die de achterpoortjes van de wet gebruikt om criminelen uit de cel te krijgen, zoals politie en magistratuur hem omschrijven?