Heisa op training bij Real Madrid: gefrustreerde Ramos trapt bal richting overijverige jeugdspeler

Dat de zenuwen bij Real Madrid strak gespannen staan, bleek uit een incident op training tussen kapitein Sergio Ramos en jeugdspeler Sergio Reguilon. Die was per ongeluk rakelings langs het aangezicht van Ramos gesprongen en dat kon de Spaanse international matig appreciëren. Tot twee keer toe trapte hij een bal loeihard in de richting van de verbouwereerde speler. Het incident werd achteraf afgesloten met excuses van Ramos.

Vandaag trapte een geagiteerde Sergio Ramos op training tot twee keer toe een bal tegen de overenthousiaste jeugdspeler Sergio Reguilon.



[Beeld: @AS_TV]

“My reaction should not have been that.”



Sergio Ramos lashed out at youth player Sergio Reguilon during Real Madrid training today.

Aunque no os lo parezca, son situaciones bastante habituales, pero no es excusa, mi reacción no debió ser esa.

Nosotros siempre vamos a full, ¿verdad, Regui? ¡¡Al final victoria del equipo juntos @sergio_regui!!

— Sergio Ramos (@SergioRamos) October 22, 2018