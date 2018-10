Spaanse ex-international Caminero bekent witwassen voor drugsmaffia

De Spaanse ex-international José Luis Pérez Caminero heeft toegegeven dat hij voor de drugsmaffia geld heeft witgewassen. De 50-jarige sportief directeur van FC Malaga, leider in de tweede divisie in Spanje, heeft zich maandag op een rechtbank in Madrid voor alle aanklachten schuldig verklaard. Hij stemt in met een celstraf van vier maanden en een boete van ongeveer 17.000 euro. Dat melden Spaanse media.

De zaak sleept al bijna tien jaar aan. Naast Caminero, die vrij is onder voorwaarden, werden nog veertien mensen aangeklaagd. Bij de arrestatie van de gewezen middenvelder van Real Valladolid en Atlético Madrid had de politie in juni 2009 zowat 60.000 euro in beslag genomen. Bij razzia’s in Madrid, Valladolid, Sevilla en Barcelona zijn nog eens 31 mensen opgepakt en werden luxewagens, 570 kilogram cocaïne en 2 miljoen euro in beslag genomen.

Aanvankelijk had het openbaar ministerie voor Caminero een celstraf van vier jaar gevorderd. Celstraffen van minder dan twee jaar zijn in Spanje gewoonlijk voorwaardelijk voor mensen die geen strafblad hebben. Dat is ook het geval voor Caminero, die dus niet achter de tralies moet.

Tussen 1993 en 1996 speelde Caminero 21 interlands voor Spanje. Hij scoorde daarin acht keer.