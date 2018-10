Dat was nipt: bestuurder ontsnapt aan frontale botsing met vrachtwagen dankzij straffe reflexen Video: YouTube

In het Engelse Salisbury is op het laatste nippertje een drama vermeden. Daar crashte de bestuurder van een BMW namelijk net niet tegen een roekeloze vrachtwagenchauffeur. Met een laatste reflex wist de man nog op tijd een frontale botsing te vermijden, al is de schade aan de peperdure wagen niettemin groot.

Dashcambeelden van het incident doen sinds kort de ronde op het internet. De 33-jarige bestuurder, die anoniem wenst te blijven, was op weg naar zijn werk in Salisbury toen hij de schrik van zijn leven kreeg. Net achter een bocht kreeg hij prompt een vrachtwagenchauffeur in de gaten die zowaar op de verkeerde rijstrook reed.

Zijn alerte reflexen konden zijn leven redden. In een fractie van een seconde besloot hij uit te wijken naar rechts, waarna hij ook een tweede voertuig moest ontwijken. Uiteindelijk reed hij noodgedwongen op de grasberm, om enkele meters verder terug op de weg terecht te komen. Een fietser die toevallig in de buurt reed, kwam er met de schrik van af.

Geen Engels

De politie kwam meteen na het ongeval ter plaatse. “Volgens drie getuigen was de vrachtwagenchauffeur al een tijdje achter de fietser aan het rijden”, verklaarde de bestuurder van de BMW. “Toen hij dan toch even op een recht stuk reed, besloot hij de fietser te passeren. Om onduidelijke reden bleef hij echter aan de verkeerde kant van de weg rijden.” Een uitleg van de chauffeur kwam er niet, aangezien de man geen Engels sprak.

De schade aan de BMW zou volgens de bestuurder oplopen tot ongeveer 11.300 euro. “Ik ben erg van streek”, aldus de man. “De wagen heeft me ruim 80.000 euro gekost en is mijn trots.”