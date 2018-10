Problemen voor Würst van Jeroen Meus: drie vestigingen bleven vandaag dicht

Leuven / Antwerpen / Gent - Würst, de keten van hotdogrestaurants die televisiekok Jeroen Meus enkele jaren geleden oprichtte, moet wellicht de deuren sluiten. Dat meldt VTM Nieuws. De drie vestigingen bleven maandag alvast dicht.

Wie maandag zin had in een ‘haute dog’ bij Würst, was eraan voor de moeite. De drie vestigingen - in Antwerpen, in Gent en in Leuven - bleven de hele dag dicht.

Wellicht moet de hele hotdogketen binnenkort de deuren sluiten, hoewel het faillissement nog niet definitief is uitgesproken. De bedrijfsleiding geeft dinsdag meer uitleg.

In de marge van het nieuws raakte ook bekend dat Jeroen Meus zelf al meer dan een jaar geleden uit de zaak stapte. Hij zou inmiddels ook al zijn aandelen in de zaak verkocht hebben.