Aardappels duurder door “desastreuze” zomer: “Oogst tot wel 50 procent minder”

Het was een horrorzomer voor de aardappeltelers. Door de aanhoudende droogte en de hoge temperaturen is de oogst aanzienlijk kleiner dan normaal. Het gevolg is dat de patatten duurder worden, waarschuwen Delhaize en Colruyt.

De zonnekloppers konden hun lol niet op deze zomer door de hoge temperaturen, terwijl er nagenoeg geen regenwolkje te bespeuren was. Hoe anders was dat voor de aardappeltelers in ons land. Zij zagen met lede ogen hoe een groot deel hun gewassen verdorde. “De aardappeloogst is slecht”, aldus teler Dirk Franken tegen VRT NWS. Hij vermoedt dat de oogst zo’n 40 tot 50 procent lager zal liggen. “Voor ons als aardappeltelers is het een desastreuze zomer geweest.”

Door de extreme droogte en hitte kwamen de akkers kurkdroog te staan en dat heeft zijn weerslag op de aardappels. Een groot deel van de planten raakte verschroeid, terwijl de knolgroei verre van optimaal is. “Op het moment van de knolzetting is er onvoldoende vocht geweest. Dus we hebben minder aantallen. De knollen die er waren raakten onvoldoende uitgegroeid. Hierdoor zijn de aardappelen ook kleiner”, zegt Franken nog.

Duurdere aardappels

Door het beperkte aanbod zal de prijs van de aardappels stijgen, waarschuwt Roel Dekelver van warenhuisketen Delhaize. “De kwaliteit is goed, maar het probleem is de grootte van de aardappel. Dit zorgt ervoor dat de marktprijs dit jaar 15 procent hoger zal liggen dan de voorgaande jaren.”

Ook bij Colruyt verwachten ze een prijsstijging. “Aangezien het aanbod dit jaar kleiner is dan vorig jaar, heeft dit als logisch gevolg dat de marktprijzen hoger liggen en dat ook de prijs van de aardappelen in de supermarkten zal stijgen”, klinkt het. Al durft men er geen exact percentage op te plakken.

Desastreuze gevolgen voor telers

Wie denkt dat de boeren (een deel van) hun verloren oogst gecompenseerd ziet worden door de hogere supermarktprijzen, heeft het mis, zegt Franken nog. “Er is een vaste afnameprijs die vóór de teelt wordt afgesloten en berekend wordt op een meerjarig gemiddelde. Nu er een lage opbrengst is, klopt de verhouding niet meer. Voor vele telers zal dit desastreuze gevolgen hebben.”

Kleinere frieten

Minder aardappels, die ook nog eens kleiner zijn. Wat is daarvan het gevolg voor onze nationale trots: de frietjes? “Kleinere aardappelen, dit betekent vooral dat de frieten kleiner, korter zullen zijn”, stelt Bernard Lefèvre, nationaal voorzitter van Navefri, het Nationaal Verbond van Frituristen. Dat hoeft echter geen probleem te zijn.

Ook de prijs van een bakje friet zal amper lijden hebben onder de slechte oogst. “De aardappel zelf is maar 10 procent van de totale kostprijs van een pakje frieten. De rest komt van personeelskosten, olie, infrastructuur, papier en karton… . Dus als de aardappel 10 procent duurder wordt, is dat een stijging van 10 procent van die 10 procent.”