Lokeren-trainer Peter Maes gearresteerd in onderzoek naar voetbalfraude

Peter Maes is vandaag gearresteerd in het onderzoek naar de voetbalfraude, zo vernam Het Belang van Limburg uit meerdere bronnen. Morgen wordt hij voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Niet bij Joris Raskin tegen wie Hans Rieder, de advocaat van scheidsrechter Bart Vertenten, vanochtend een verzoek tot wraking heeft ingediend op de rechtbank in Tongeren, maar bij een collega-onderzoeksrechter die eerder ook al bijstand bood.

De arrestatie van Peter Maes heeft wellicht te maken met Dejan Veljkovic - de makelaar van Maes - die al een tijdje in de cel zit voor zijn rol in de matchfixing en witwaspraktijken in het Belgische voetbal.

Maes tekende op 26 mei 2015 een driejarig contract bij KRC Genk, waarmee hij in zijn eerste seizoen vierde werd. In het seizoen 2016/17 behaalde hij met Genk de tweede ronde in de Europa League, maar wegens teleurstellende resultaten in de Belgische competitie werd hij op 26 december 2016 ontslagen. Maes is momenteel trainer van KSC Lokeren.

In de nasleep van ‘Operatie Propere Handen’ werden negen verdachten aangehouden. De raadkamer in Tongeren besliste vorige om de aanhouding van hen met één maand te verlengen. Vier van die verdachten - spelersmakelaars Karim Mejjati en Dragan Siljanoksi, Maria Bolgojevska (de vriendin van makelaar Dejan Veljkovic) en financieel directeur van voetbalcub KV Mechelen Thierry Steemans - mochten wat de raadkamer betrof met een elektronische enkelband hun voorhechtenis thuis uitzitten.

Het federaal parket ging echter in beroep tegen dat elektronisch toezicht, waardoor de vier toch in de gevangenis moeten blijven tot de kamer van inbeschuldigingstelling zich over het beroep gebogen heeft. Dat gebeurt komende vrijdag. Ook topscheidsrechter Bart Vertenten, makelaar Mogi Bayat, Olivier Somers van KV Mechelen en ex-advocaat Laurent Denis zullen dan voor de KI verschijnen. Zij gingen in beroep tegen de verlenging van hun aanhouding door de raadkamer.

Spelersmakelaar Dejan Veljkovic tekende geen beroep aan, waardoor er deze week maar acht van de negen verdachten voor de KI zullen verschijnen.