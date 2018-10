Voetbalschandaal: Mogi Bayat uit Leuvense cel gehaald voor verhoor bij Limburgse speurders

Hasselt - Voetbalmakelaar Mogi Bayat is maandag uit zijn cel in Leuven gehaald voor een nieuw verhoor bij de speurders van de federale gerechtelijke politie van Limburg in Hasselt. Dat heeft zijn raadsman Tom Bauwens maandagavond bevestigd. Mogi Bayat zit sinds 10 oktober in de cel op verdenking van witwaspraktijken in het onderzoek van het federale parket naar fraude in het Belgische voetbal. Maandag raakte bekend dat de verdediging van scheidsrechter Bart Vertenten onderzoeksrechter Joris Raskin van Tongeren wil wraken. Dat verzoekschrift is maandag ingediend. Dat verzoek heeft ook consequenties voor de andere verdachten in het dossier.

Door het wrakingsverzoek kan de onderzoeksrechter geen onderzoeksdaden meer stellen. “Als wij menen dat onze cliënt na viermaal te zijn verhoord alles verteld heeft en wij van oordeel zijn dat zijn hechtenis niet langer nodig is, kunnen we op dit moment niet aan de onderzoeksrechter vragen om hem eventueel in vrijheid te stellen. Een ander probleem stelt zich met betrekking tot de beslagen, die op diverse bankrekeningen rusten. We kunnen nu niet aan de onderzoeksrechter vragen om die beslagen op te heffen, zoals bijvoorbeeld het beslag op de huishoudrekening waarmee het eten voor de kinderen betaald wordt”, legde meester Tom Bauwens uit, die samen met Jean-Philippe Mayence Mogi Bayat verdedigt.

Bayat verschijnt samen met de acht andere verdachten komende vrijdag voor de Antwerpse Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI) in Antwerpen. Op de zitting, die om 9 uur start, zal de KI zich buigen over de verdere aanhouding van de negen verdachten, die momenteel in hechtenis zitten.