“Hier worden gezellige kerstspullen verkocht”: nazi-kerstballen te koop op Tongerse antiekmarkt

Tongeren - Opnieuw zijn er nazispullen opgedoken bij een standhouder van de antiekmarkt in Tongeren. In een van de standjes worden nazi-kerstspullen te koop aangeboden, zo blijkt uit een foto die een Nederlandse bezoekster zondag op Twitter plaatste.

“Op de markt in Tongeren worden gezellige kerstspullen verkocht”, postte een Nederlandse bezoekster aan de Tongerse antiekmarkt gisteren op Twitter. Ze voegde er ook een foto bij van kerstballen en -pieken met daarop swastika’s. Dat er op de antiekmarkt nazi-spullen te koop worden aangeboden, bleek vorige maand al. Toen nam de politie honderden nazi-memorabilia in beslag, zoals dolken, uniformen en helmen. De politie gaf de spullen nadien wel terug aan de standhouder, omdat er in België geen wetgeving bestaat over de verkoop van dergelijke zaken. De verkoper kan dan in principe ook geen strafbare feiten ten laste konden worden gelegd.

Ook het marktreglement verbiedt de verkoop van nazi-materiaal niet. Tongers schepen Guy Schiepers kondigde vorige maand aan dat de stad het marktreglement aan wil passen, waardoor het niet langer is toegelaten dergelijke spullen te verkopen.