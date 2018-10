VIDEO. Deze inwoners willen hun burgemeester niet zien vertrekken en steken haar zo een hart onder de riem

Menen - Heel wat mensen hadden via sociale media aangegeven om naar de gemeenteraad in Menen te trekken. Niet voor een of ander agendapunt, maar wel om huidig burgemeester Martine Fournier (CD&V) een hart onder de riem te steken.

Ondanks haar uitstekende score bij de gemeenteraadsverkiezingen werd Martine Fournier buitenspel gezet door Eddy Lust (Open VLD), die een coalitie aanging met SP.A en N-VA om zo zelf de sjerp te claimen. Ondertussen werd de onlinepetitie “Wij willen Martine Fournier als burgemeester Menen” al 455 keer getekend.

Aangenaam verrast

Tweehonderd sympathisanten zakten iets voor 19 uur af naar het stadhuis om hun steun te betuigen aan Fournier. Ze kwam net voor de gemeenteraad even naar buiten om hen te bedanken. De tranen bedwingend beloofde ze te blijven vechten voor haar stad, al zal dat nu vanuit de oppositie zijn.“Ik was aangenaam verrast dat er zoveel volk was. Ik wist even niet wat zeggen”, glimlacht de burgermoeder. “Veel kon ik ook niet zeggen. Het is wat het is.”

Naam gescandeerd

Enkel een spandoek tegen Lust gaf blijk van een negatieve toon, voorts werd de naam van Fournier gescandeerd en uitte een van de aanwezigen zijn ongenoegen over het verloop van de coalitievorming. Er was heel wat politie aanwezig om de gemoederen onder controle te houden, maar dat bleek niet nodig.

Eddy Lust liet zich niet zien aan het stadhuis. Ook op de gemeenteraad zelf kwamen nog heel wat mensen een kijkje nemen. Al zat het agendapunt rond een verkaveling in Ter Winde in Rekkem daar voor een groot deel tussen.