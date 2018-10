Noodweer treft Rome: straten bedolven onder hagelstenen, overstromingen in grote delen van de stad

De Italiaanse hoofdstad Rome is zondag getroffen door een zeer hevige hagelstorm. In korte tijd waren de straten bedekt met een dikke laag hagelstenen. Nadien ontstonden er overstromingen in grote delen van de stad, door het vele smeltwater.

De zware onweersbuien hebben voor problemen gezorgd in het midden en het zuiden van Italië. In Rome kwamen de straten zondagavond blank te staan, terwijl het op andere plekken wit zag van de hagelstenen. Het verkeer was urenlang ontregeld, melden Italiaanse media.

Meerdere automobilisten strandden in hoog water of een laag ijs. Metrostations liepen onder water en moesten gesloten worden. Op sommige plaatsen stroomden zelfs hagelstenen via de roltrappen de metrostations in.

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE