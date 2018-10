Belgische start-up Cowboy haalt 10 miljoen euro op

Cowboy, een Belgische start-up die elektrische fietsen produceert, heeft in een kapitaalronde tien miljoen euro opgehaald. Door die financiële injectie kan de onderneming haar activiteiten uitbreiden, waardoor een vijftigtal nieuwe werknemers aangenomen kan worden, zo heeft het bedrijf maandag meegedeeld.

Het geld zal worden aangewend om meer in te zetten op onderzoek en ontwikkeling, klinkt het. Ook zullen de activiteiten gebreid worden naar andere Europese markten, zoals Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland.

Cowboy werd in januari 2017 opgericht om verplaatsingen met elektrische fietsen leuker en slimmer te maken. In april 2018 werden de eerste fietsen in ons land gelanceerd. Intussen heeft het bedrijf iets meer dan duizend fietsen verkocht.