Symbooldossiers van Groen afgekeurd in Antwerpen: “Ga aan tafel zitten in plaats van politieke spelletjes te spelen”

Antwerpen - Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) kleur doen bekennen. Dat was het opzet van de fractie van Groen op de eerste gemeenteraad na de lokale verkiezingen. Met twee hoogst symbolische resoluties wilde Groen peilen naar de goede intenties van De Wever. Maar alle andere partijen, SP.A incluis, veroordeelden het “politieke spelletje” van Van Besien. De Wever had maar binnen te koppen: “Koken doe je niet voor de camera, dat is gênant. Dat doe je in de keuken.”

“Dit heeft niets met de coalitievorming te maken.” Bijna tienmaal herhaalde Groen-kopman Wouter Van Besien het tijdens de Antwerpse gemeenteraad, de eerste na de verkiezingen. Met de twee resoluties, één over een autoluw centrum en één over het wegwerken van wachtlijsten voor sociale woningen, wilde hij De Wever uittesten. Wil de N-VA’er echt verzoening met links, zoals hij predikte in het tv-programma Jambers in de Politiek? Dan moet hij de resoluties maar goedkeuren, zo luidde de redenering bij de Groenen.

Maar daar kwam dus niets van in huis. Op één fractie na keurde geen enkele de resoluties goed. Ook de SP.A niet. Die partij had op de avond van de verkiezingen nochtans de hand gereikt naar Groen. “Maar niet op deze manier”, klonk het bij de socialisten. “Dit is een te doorzichtig politiek spelletje.”

“Wie denkt dat wij in tachtig dagen deze problemen gaan oplossen, vergist zich”

De socialisten vroegen dat Van Besien en De Wever aan tafel zouden gaan. “Wordt het niet tijd dat de twee fiere winnaars van de verkiezingen, Groen en N-VA, aan een gesprek beginnen? De Antwerpenaar verwacht dat de dans geopend wordt, maar verwacht dat aan de onderhandelingstafel. Niet aan de gemeenteraad.”

De PVDA ging als enige fractie akkoord met de resoluties. Maar zelfs kopman Peter Mertens kon zijn misprijzen niet onder stoelen of banken steken. “Flirten voor de camera’s heb ik altijd gênant gevonden. En het is nog gênanter als prille relaties worden afgebroken voor de camera’s. Wie denkt dat wij in tachtig dagen deze problemen gaan oplossen, vergist zich. Hier wordt een politiek spelletje gespeeld.”

“Stop de politieke spelletjes”

CD&V onthield zich van stemming. “Een autoluwe binnenstad, is essentieel voor een betere toekomst voor onze stad: gezonde lucht en meer ruimte voor voetgangers, fietsers, het openbaar vervoer en groene buitenruimte”, stelt gemeenteraadslid Patrick Janssen. “Het debat hierover is al ruimschoots gevoerd tijdens de voorbije campagne, maar een gemeenteraadszitting is geen verkiezingsdebat. Stop de politieke spelletjes, en ga aan tafel zitten met experten, het stadsbestuur en uw collega’s.”

“Gesprekken over de inhoud vinden niet voor de camera’s plaats”

Ook Open VLD uitte zich kritisch over het indienen van de dossiers door Groen. “Het getuigt van weinig democratisch inzicht om op een gemeenteraad in lopende zaken raadsleden te verplichten zich uit te spreken over een volgende bestuursperiode. In lopende zaken stelt een bestuursploeg en gemeenteraad zich terughoudend op en wordt de volgende coalitie niet extra belast”, klinkt het in een persbericht.

“Ook gesprekken over de inhoud van een volgend bestuursakkoord vinden rond de tafel plaats met de coalitiepartners, niet voor de camera’s in de gemeenteraad op het einde van een legislatuur.”

“Slecht politiek theater”

“Slecht politiek theater”, verwoordde Filip Dewinter (Vlaams Belang) het onder meer. “Aan een ontslagnemende gemeenteraad wordt hier gevraagd om de lijnen uit te zetten voor de volgende legislatuur”, merkte afscheidnemend SP.A-raadslid Toon Wassenberg op. “Onderhandelen doe je aan de onderhandelingstafel.”

De Wever sloot zich daar bij aan. “Koken doe je niet voor de camera - dat is gênant - maar in de keuken”, verwees hij knipogend naar de verkiezingsreportages van Paul Jambers. Toch benadrukte De Wever dat zijn deur open blijft voor Groen tijdens zijn formatieronde.

“Niet de eerste keer dat wij alleen staan”

Een verraste Van Besien bleef dus alleen achter. “De verzoening is niet gelukt”, zei hij. “Het verbaast mij ook dat SP.A niet instemde. Het is niet de eerste keer dat wij alleen staan inzake politieke transparantie. Wat we hier zagen was een pleidooi voor 19de-eeuwse achterkamerpolitiek.”