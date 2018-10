Bart Tommelein blijft Groen het hof maken in Oostende

Oostende - Bart Tommelein (Open VLD) blijft proberen om Groen het hof te maken en mee te nemen in zijn gewenste “vernieuwingscoalitie” in Oostende. Groen ontving een tekst van Tommelein, waarover de partij zich nu zal buigen. “Ook wij willen vooruit en uit de impasse geraken”, aldus Groen-lijsttrekker Wouter De Vriendt.

Tommelein ging maandag opnieuw in gesprek met Groen Oostende, nadat hij afgelopen weekend een tekst opmaakte met alle bekommernissen van de groenen. “We hebben het gehad over een vernieuwend project voor onze stad. Het was een louter inhoudelijk gesprek over de weg die Oostende moet inslaan. Het is hoog tijd om los te komen uit de verstikkende discussie over links en rechts en het énkel nog te hebben over de inhoud”, aldus Tommelein.

“We hebben het gehad over de nieuwe weg die ik binnen het vernieuwingsproject wil uitstippelen voor Oostende. Onze stad heeft nood aan een sterk sociaal beleid om de armoede te bestrijden en meer mensen aan het werk te krijgen, een vlotte en duurzame mobiliteit, en voldoende kwalitatieve, betaalbare woningen. Boven alles moeten we het samenleven tussen alle Oostendenaars verbeteren, zodat mensen meer vertrouwen hebben in elkaar en het onveiligheidsgevoel afneemt.”

“Wij hebben de tekst in ontvangst genomen en we gaan ons er nu over beraden. We hebben het puur over de inhoud gehad”, aldus Groen-kopstuk Wouter De Vriendt. “Ook wij willen vooruit en uit de huidige impasse geraken.”

De Vriendt geeft de voorkeur aan een coalitie met Open Vld en de Stadslijst van huidig burgemeester Johan Vande Lanotte (SP.A), terwijl Tommelein een “klavertje vier” wil maken met Groen, N-VA en CD&V.