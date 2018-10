Mysterie in Frankrijk: al jaren worden baby’s misvormd geboren, nu pas komt er een onderzoek

Ze staan voor een mysterie, in Frankrijk. Op drie plaatsen in het land, telkens op de boerenbuiten, zijn veertien baby’s zonder armen geboren. De kans dat het om toeval gaat, is “oneindig klein”. Wat het dan wel kan zijn, weet niemand. Pesticiden, wordt gezegd. Maar dat is voorlopig niet meer dan een hypothese. De ministers van Volksgezondheid en Ecologie lanceren nu een gezamenlijk onderzoek.