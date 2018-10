Ronaldo reageert nu ook publiekelijk op verkrachtingszaak en blikt vooruit op “emotioneel” duel met Man United

Juventus verloor het voorbije weekend voor het eerst punten in de Serie A, maar staat dinsdag voor een cruciale strijd in de Champions League tegen Manchester United. Daarbij staat de terugkeer van Cristiano Ronaldo naar Old Trafford centraal.

De Portugees mocht samen met coach Max Allegri opdraven voor de persconferentie in Manchester. Hij kreeg uiteraard vragen over de wedstrijd, maar ook over de verkrachtingszaak die tegen hem loopt. Ronaldo verzekerde “een voorbeeld” te zijn op en naast het voetbalveld, ondanks het onderzoek dat de politie van Las Vegas voert na beschuldigingen van verkrachting uit 2009 tegen de Portugese aanvaller van Juventus. Hij stelt dat zijn advocaten ook alle vertrouwen hebben in een goede afloop van die zaak.

“Ik weet dat ik een voorbeeldfunctie heb, op en naast het veld”, reageerde Ronaldo. “Ik heb altijd een glimlach, ik ben een gelukkig man, ik ben gezegend om in een fantastische ploeg te spelen, ik heb een geweldig gezin, ik heb vier kinderen. Ik verkeer in goede gezondheid. Ik heb alles wat ik nodig heb. De rest stoort me niet.”

“In deze situatie ga ik niet liegen. Mijn advocaten hebben alle vertrouwen en ik natuurlijk ook. Het belangrijkste is dat ik van voetbal hou. Ik hou van mijn leven”, aldus CR7. Hij zei ook dat de waarheid aan het licht zal komen. De politie van de Amerikaanse stad Las Vegas heropende het onderzoek naar de aantijgingen van de Amerikaanse Kathryn Mayorga. Zij beschuldigt Ronaldo van verkrachting in juni 2009. De Portugese ster ontkent de beschuldigingen.

Terugkeer

Ronaldo keert met Juventus terug naar de plek waar hij uitgroeide tot een speler van wereldklasse. “Terugkeren naar Old Trafford, dat is speciaal voor mij. Toen de loting bekend was, dacht ik meteen aan mijn tijd in Manchester. Aan de prijzen die ik won met Sir Alex Ferguson, een man die enorm belangrijk was in mijn leven. Het wordt emotioneel.”

“Het wordt een moeilijke wedstrijd want United is de thuisploeg”, ging de Portugees door. “We weten dat ze een goed team hebben. Maar wij hebben onze wapen, wij zijn Juventus. We hebben onze kansen. Zeker als we het plan uitvoeren dat onze trainer voor ons heeft bedacht. Al moeten we respect hebben voor Manchester. Ze hebben een geweldig team en een geweldige trainer.”

Ronaldo werd ook gevraagd naar de crisis bij Real Madrid. “Het is niet aan mij om te spreken over andere clubs”, aldus CR7. “Iedereen kent mijn periode bij Real maar ik ga nu niet over hen spreken. Een vergelijking tussen Real en Juve? Dat wil ik niet doen. Het zijn beide geweldige clubs. Ik heb mijn periode bij Real gehad en ben een nieuw hoofdstuk begonnen bij Juve. Ik ben blij dat ik bij Manchester gespeeld heb, bij Real en nu bij Juventus. Ik ben een gelukkig man. Mijn ploegmaats helpen mij aanpassen. Aan het team, de competitie, het Italiaanse voetbal… Het is anders, maar ik geniet ervan. Dit is een fantastische club en het gaat zeer goed.”

