In Couillet, een deelgemeente van Charleroi (Henegouwen), is maandagavond een brand uitgebroken in een woning. Toen de brandweer aankwam, troffen ze de door de rook bevangen bewoner bewusteloos aan.

De man werd gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis van Montigny-le-Tilleul. Hij verkeert in een kritieke toestand.

De brand was uitgebroken rond 20.15 uur in het huis in de rue de Châtelet, zo zegt de brandweer. De oorzaak is nog niet bekend.